السيمفوني يعزف الرابعة لبيتهوفن مع أعمال هايدن وجلازونوف

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لسلسلة الأسلوب الكلاسيكى يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 30 سبتمبر على المسرح الكبير.

برنامج السيمفونية

برنامج السيمفونية

برنامج السيمفونية

ما هي تفاصيل برنامج السيمفونية؟

يتضمن البرنامج السيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن والتى ظهرت للنور لأول مرة عام 1807 وتم تقديمها بقصر أحد أمراء النمسا، وتعد من المؤلفات ذات الموسيقى المبهجة والباعثة على الإرتياح بالمقارنة بسيمفونيات بيتهوفن السابقة والتي لا تخلو من إشارة إلى الكفاح والنضال والصراعات التي كانت تعانيها أوروبا آنذاك، هذا إلى جانب السيمفونية 43 لـ هايدن وكونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ جلازونوف

ما لا تعرفه عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

يشار أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.