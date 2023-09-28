"شعبي وطرب ورومانسي"..تعرف على نجوم حفلات "الويك إند"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي لإحياء حفلات غانئية غدًا الجمعة بمناسبة "الويك إند"، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” تفاصيل تلك الحفلات ومواعيدها.

تامر حسني



يستعد نجم الجيل تامر حسني، اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، لإحياء حفل غنائي كبير بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر،ومن المقرر أن يقدم خلاله عدد كبير من أشهر أغانيه الحديثة والقديمة.

مدحت صالح



يحيي مدحت صالح حفلًا غنائيًا غدًا الجمعة المقبل 29 سبتمبر، على مسرح النافورة، ويأتي هذا الحفل استمرارًا لسلسلة حفلات مشروع الأساتذة، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً.



أحمد سعد

كما يحيي أحمد سعد مع ميريام فارس حفل غنائي كبير غدًا الجمعة 29 سبتمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات، ومن المقرر أن يقدما عددًا من أغانيهم الجديدة.

كاظم الساهر



يحيي كاظم الساهر أيضًا حفلًا غنائيًا يوم 29 سبتمبر في ستوكهولم، بالإضافة لحفل آخر يوم 1 أكتوبر في مدينة دوسلدورف بألمانيا، ومن المقرر حضور عدد كبير من الجاليات العربية.

علي الحجار

كما يستعد علي الحجار لإحياء حفل غنائي بقاعة النهر بساقية الصاوي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يغني باقة من أغنياته الشهيرة.



مسلم ومولوتوف



وتحيي سمر طارق ومسلم ومولوتوف حفلًا غنائيًا في الجريك كامبس يوم 29 سبتمبر الجاري أيضًا.