انت الان تتابع خبر " وين الرجالة".. ابن راغب علامة يثير الجدل بإطلالة أنثوية شفافة والجمهور قرفان منه ومن أبوه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار خالد علامة، النجل الأكبر للفنان اللبناني راغب علامة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة أنثوية تشبه إطلالة شقيقه لؤي.

نشر خالد صورًا جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، وظهر فيها وهو يرتدي قميصًا أسودًا شفافًا وخلخالًا.

تنوعت التعليقات التي تلقاها بين الدعم والانتقاد، حيث جاءت بعضها بالشكل التالي: "شكلك غير عادي، لماذا تقلد الغرب؟ جميل، هل هذا ملابس رجال؟ راغب علامة الثاني".

يذكر أن راغب علامة أحيا حفلًا غنائيًا في الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي في تونس، وارتدى الزي التونسي أثناء وجوده على المسرح، معبرًا عن حبه للشعب التونسي.