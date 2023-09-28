"أهم حاجة الفينش" أحمد العوضي يكشف كواليس فيلم "الإسكندراني"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك عن كواليس فيلمه الجديد “ الإسكندراني” حيث نشر مقطع فيديو من كواليس الفيلم معلقًا عليه “ أهم حاجة الفينش”.

البطولة الأولي لأحمد العوضي

و في السياق ذاته فيلم “ الإسكندراني” هو البطولة الأولي للفنان أحمد العوضي في السينما.

أحمد العوضي

أبطال فيلم “ الإسكندراني”

يشارك في بطولة فيلم “ الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان القدير حسين فهمي والفنان محمد رضوان والفنان محمد صلاح آدم والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان محمود حافظ والفنان محمود الليثي والفنان خالد سرحان والفنانة إنتصار والعديد من الفنانين والفنانات، ومن إخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد العوضي مسلسل “ ضرب نار” التي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل “ ضرب نار”

و شارك في بطولة مسلسل “ ضرب نار” الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان ماجد المصري والفنانة دنيا المصري والفنانة هدي الأتربي والفنانة إيمان السيد والفنانة إنتصار والفنانة زينة منصور والفنان طارق النهري والفنان هشام المليجي وغيرهم.