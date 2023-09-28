برنامج حبر سري يحصد جائزة أفضل برنامج فني بمهرجان الفضائيات العربية

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أحمد جودة - القاهرة - حصلت الإعلامية أسما إبراهيم، على جائزة أفضل برنامج فني مساء عن برنامج "حبر سري"، في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

وتوجهت الاعلامية أسما إبراهيم، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح برنامجها "حبر سري"، الذي يبث على شاشات القاهرة والناس، وفي كلماتها أثناء استلام الجائزة، قالت: "أنا فخورة بنجاح برنامج حبر سري وأهدي هذه الجائزة لجميع العاملين فيه، وعلى رأسهم المخرج المبدع ميلاد أبي رعد".

وتواصل أسما إبراهيم عمليات تصوير الموسم السابع من برنامجها الناجح "حبر سري"، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم استثنائيًا، حيث سيتم استضافة مجموعة من نجوم مصر والوطن العربي، وسيتم عرض الحلقات خلال الشهر القادم على شاشات القاهرة والناس.

من هي أسما إبراهيم؟

اسما ابراهيم هي إعلامية ومذيعة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية قامت بالدراسة في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من المقابلات التلفزيونية مع أكبر النجوم التي جعلها لها عدد كبير من المتابعين. ونالت شهرة واسعه في السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها «برنامج حبر سري» على قناة القاهرة والناس الفضائية.

وبدأت أسماء إبراهيم مشوارها المهني ببرنامجين صغيرين ولكنها لم تحقق النجاح التي كانت تأمل فيه وقد ذكرت أنها كانت تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة. ومن بين تلك البرامج الصغيرة هو برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021. ومن ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت من البرنامج نسخة مميزة في رمضان قدمت فيها عدد من كبار النجوم ومن بينهم محمود الليثي وإسلام إبراهيم وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني، أمير كرارة وكهرپا وحسن الرداد وهالة سرحان وشيرين رضا وعمرو يوسف.

وتتميز الاعلامية أسما ابراهيم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

برنامج حبر سري

برنامج حبر سري هو برنامج حواري يذاع علي قناة القاهرة والناس تقدمه المذيعة المصرية أسما ابراهيم. تم في البرنامج استضافت عدد من النجوم المشاهير في مصر والوطن العربي ومنهم: هالة سرحان ودينا الشربيني وائل جسار وعمرو يوسف وأمير كرارة كهرباء وحنان مطاوع وشيرين رضا وغيرهم. وحقق البرنامج نجاحًا كبيرا وعدد كبير من المشاهدات منذ طرحة على الشاشة.

مهرجان الفضائيات

يعد مهرجان الفضائيات واحدًا من أكبر المهرجانات في الوطن العربي، حيث يعتمد على تصويت الجمهور لاختيار الأفضل في مختلف المجالات، بما في ذلك الدراما، السينما، البرامج، والمزيد.

يُقام هذا المهرجان سنويًا، ليكرم الإبداع والتميز في عالم الفضائيات، ويسلط الضوء على العمل الجاد والمجهود الذي يبذله الفنانون والإعلاميون لتقديم محتوى مميز وجذاب للجمهور العربي.