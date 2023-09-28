شريف مدكور يدافع عن الفنانة ياسمين صبري.. وماجدة خيرالله: ياسمين لاتملك موهبة التمثيل

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أحمد جودة - القاهرة - الإعلامي شريف مدكور يدافع عن ياسمين صبري ..وماجدة خير الله عن ياسمين: "محتاجة تبذل مجهود"

أحدثت الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا كثيرًا من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك نتيجة تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب،وظهر أيضا عديدا من منتقديها أبرزها هجوم الناقدة ماجدة خير الله عليها، لكن على النقيض دافع الإعلامي شريف مدكور عنها.

الإعلامي شريف مدكور يدافع عن الفنانة ياسمين صبري

الإعلامي شريف مدكور يدافع عن ياسمين صبري.

أعرب الإعلامي شريف مدكور عن دعمه الشديد للفنانة ياسمين صبري حيث قال خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": ياسمين صبري ست حلوة وذكية، وبتعرف تتكلم كويس وعندها شخصية، مش فاهم إيه مشكلة الناس معاها هو أي هجوم وخلاص.

ماجدة خير الله تنتقد ياسمين صبري “لا تملك موهبة التمثيل”



وكانت تعرضت الفنانة ياسمين صبري لانتقادات كثيرة منها ما وُجه لها من قبل الناقدة ماجدة خير الله، وذلك بعد تعليقات ياسمين صبري العديدة عن البراندات،فقالت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي " فيس بوك": لا شك أن ياسمين صبري فتاة جميلة،لكنها لاتملك موهبة التمثيل، والجميع يتعامل معها على أنها سيدة جميلة، في محاولة منها أن تبدو مثقفة وعميقة فيتحول الأمر إلى مسخرة.

واستكملت ماجدة خير الله حديثها قائلة: تاريخ السينما مر عليه جميلات وفاتنات من كل لون، ولكن البساطة والموهبة أهم كثيرًا، وأبقى من الجمال، لو عايزة تكمل في التمثيل يبقي لازم تبذل جهدًا مضاعفًا، ربما تحقق شيئا ما في هذا المجال.

أعمال ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري

جديرًا بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت مؤخرًا، في فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد محمود، إنعام سالوسة، ضياء عبد الخالق، والعمل من إخراج حسين المنباوي وتأليف إيهاب بليبل.

كما تنتظر ياسمين صبري عرض فيلم " أبو النسب "مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.