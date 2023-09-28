وفاة مايكل جامبون بطل هاري بوتر بعد صراع مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي ورحل عن عالمنا منذ ساعات السير مايكل جامبون، الذي اشتهر بدور البروفيسور ألباس دمبلدور في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد إصابته بالتهاب رئوي وذلك وفقًا لموقع pagesix.



وفاة السير مايكل جامبون

وأعلنت عائلة مايكل جامبون عن خبر وفاته في بيان قالت فيه: يشعرنا بحزن شديد عندما نعلن خسارة السير مايكل غامبون، الزوج والأب الحبيب، توفي مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرجوس على سريره، بسبب الالتهاب الرئوي.





من هو مايكل جامبون؟

هو ممثل بريطاني مشهور ولد في آيرلندا. مايكل يعد واحدا من أهم وأشهر الفنانين في المملكة المتحدة. حياته الوظيفية التي امتدت لخمسة عقود تقريبا، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأدوار في المسرحية، التلفزيونية والأفلام، وتزوج مايكل جامبون من ميلر عام 1962 ولديهما ولد واحد، وجامبون ارتبط أيضًا بمصممة الديكور فيليبا هارت، التي كانت أصغر منه بـ 25 عامًا، وأنجب منها طفلين



بداية مايكل جامبون الفنية

بدأ الممثل مايكل جامبون، حياته المهنية التي استمرت 60 عامًا في السير على المجالس مع السير لورانس أوليفييه وكان محبوبًا جدًا لدى الجماهير الأصغر سنًا مثل «ألباس دمبلدور» في أفلام هاري بوتر.

وفي عام 1990، كرمته الملكة إليزابيث الثانية بمنحه لقب «فارس الامبراطورية البريطانية»، ومنح لقب السير لمايكل جامبون.

امتدت مسيرة الممثل الإيرلندي الإنجليزي لما يقرب من خمسة عقود، وفاز بأربع جوائز BAFTA وجائزتي RTS وجائزة أوليفييه.

بدأ حياته المهنية في المسرح في دبلن، وظهر جامبون لأول مرة على خشبة المسرح في إنتاج مسرحية عطيل بـ مسرح جيتس في عام 1962 وحصل على لقب فارس لمساهمته في صناعة الترفيه في عام 1998.

واشتهر النجم الإنجليزي بدوره كمدير محبوب لهوجورتس بفيلم هاري بوتر، حيث تولى هذا الدور بعد وفاة الممثل الأصلي، ريتشارد هاريس، حتى نهاية السلسلة المكونة من ثمانية أفلام.

انضم جامبون إلى سلسلة Harry Potter للمؤلة جيه كيه رولينج مرة أخرى في عام 2015، عندما ظهر في النسخة المقتبسة من بي بي سي لرواية The Casual Vacancy، والتي كُتبت تحت اسم رولينج المستعار، ريتشارد جالبريث.

واضطر الممثل الشهير إلى التقاعد من المسرح في نفس العام بعد معاناته من فقدان مخيف للذاكرة، وهو ما وصفه بأنه قرار مفجع.