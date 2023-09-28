سلطان الطرب "نجم عالي" ما الذي جمعه بالنجمة ديمة قندلفت



القاهرة - محمد ابراهيم -

‏‎أطلق سلطان الطرب جورج وسوف عمله الجديد بعنوان "نجم عالي" من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وميكساج وماسترينغ ايلي بربر وقد تم تسجيله داخل استوديو هادي شرارة.



ما معني أغنية “ نجم عالي” ؟



‏‎الأغنية الجديدة تصور معاني الكذب والخيانة وتوجه رسالة مباشرة إلى أصحاب القلوب السوداء وضرورة الإبتعاد عنهم في دلالة واضحة على التمايز والاخلاق وكأنه يقول "الطيور على أشكالها تقع".

النجم جورج وسوف





‏‎العمل تم تصويره على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج طوني قهوجي الذي أبدع في ادارته للصورة والكادرات، مستندًا إلى التباين في الألوان لتوصيف الحالة.



‏‎وهنا لا بد من الإشارة إلى النمط الجديد الذي ارساه سلطان الطرب في الاعمال المصورة من خلال دمجه بين العمل المصور للأغنية والدراما بمشاركة كبار نجوم الدراما.



‏‎هذه المرة تألقت النجمة السورية ديمة قندلفت في بطولة العمل، التي وبقدراتها التمثيلية المحترفة جسدت القصة بتميز وابداع ايمائيا متحكمة بلغة الجسد وخصوصا الوجه لتوصيف القصة التي تظهر مدى الاختلاف والانفصال.



‏‎وكعادته السلطان يتربع على عرش اعماله من دون منازع دون الحاجة إلى اظهار اي قدرات تمثيلية اذ يكفي ان يتصدر مشهد اعماله بحضوره الملوكي.



‏‎اشارة اخيرا إلى ان شركة "وتري" ستتولى توزيع العمل رقميا.

لمشاهدة فيدو كليب "نجم عالي" على يوتيوب:

