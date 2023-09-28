فضائح الماضي تكشف للعلن ويظهرها في وقتنا الحاضر.. هذا ما فعلته الفنانة حنان ترك ووفاء عامر قبل سنوات طويلة وتسبب بحبسهما بتهمة الرذيلة صور يتم تسريبها لأول مرة!!شاهد

انت الان تتابع خبر فضائح الماضي تكشف للعلن ويظهرها في وقتنا الحاضر.. هذا ما فعلته الفنانة حنان ترك ووفاء عامر قبل سنوات طويلة وتسبب بحبسهما بتهمة الرذيلة صور يتم تسريبها لأول مرة!!اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحاول الفنان دائمًا أن لا تكون حياته مشاعًا لوسائل الإعلام والصحافة، ولكن هذا لا يحدث لأن الإعلام يتعامل مع الفنانين والفنانات باعتبارهم شخصيات عامة يهتم الجميع بمعرفة أخبارهم بشكل متواصل، وهو ما يجعل الفنان يحاول إظهار الجوانب الإيجابية فقط من حياته والابتعاد عن أي مظاهر سلبية.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وبالأخص عند بعض "الفنانات المصريات" واللاتي على مدار الأعوام الماضية ثبت تورطهن في فضائح وجرائم أخلاقية وأبرزهن:

غادة إبراهيم

تعتبر الفنانة غادة إبراهيم من الفنانات اللاتي اتهمن في جرائم أخلاقية خلال مشوارهن الفني، ففي عام 2017 قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام بحبس غادة إبراهيم لمدة عام في اتهامها وآخرين بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

عايدة رياض

تعد الفنانة عايدة رياض، من أشهر الفنانات المصريات اللاتي لهن فضائح وجرائم أخلاقية، وذلك بعدما تم القبض عليها في قضية آداب في بداية حقبة الثمانينات، ووجه لها اتهام بممارسة الرذيلة مع عدد من الفنانات المبتدئات، في القضية التي عرفت باسم "الكومبارس".

وحينها كانت الفنانة عايدة رياض زوجة الفنان الراحل محرم فؤاد وهو ما زاد من صخب القضية وأصبحت محل اهتمام الجميع في حين قضت عايدة مدة في السجن بعد الحكم عليها في تلك القضية.

أكدت التقارير حينها أنه تم القبض على عايدة رياض في أحد الفيلات المملوكة لأحد الأثرياء العرب. وكانت برفقتها 6 فتيات من الممثلات المبتدئات. وتمّ اتهامها بارتكاب جريمة الدعارة. وحكمت عليها المحكمة بالحبس لمدة عام مع الشغل بتهمة "ممارسة الرذيلة" داخل هذا الوكر في منطقة مصر الجديدة.

وفي 24 فبراير عام 1983، خرجت عايدة رياض من السجن، وبدأت في الاشتراك في الأعمال الفنية المختلفة رغم علمها بأنَّ القضية هي السبب في إقبال المنتجين والمخرجين على استغلال اسمها بعدما أثارت ضجة في الوسط السينمائي. وهو ما أثار غضب زوجها الفنان محرم فؤاد ودفعهما للانفصال لاعتراضه على دخولها مجال التمثيل أو الوسط الفني بشكل عام.

في عام 1997، فوجئ الرأي العام المصري بقيام الداخلية بإلقاء القبض على شبكة دعارة تضم الفنانتين وفاء عامر وحنان ترك. بل ونشرت الصحف المبالغ المالية التي كانت تتقاضاها كل فنانة منهما.

تعتبر الفنانة منى فاروق هي الأشهر في الوقت الحالي في قائمة الفنانات اللاتي تعرضن لفضائح وجرائم أخلاقية خلال الآونة الأخيرة. وذلك بعد أن انتشرت لها منذ فترة ليست بالقصيرة فيديوهات رذيلة مع المخرج خالد يوسف. ووجه لهما اتهام بممارسة الرذيلة.