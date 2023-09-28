نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غلبتي أبو لمعة".. الناقدة مها متبولي تثير الجدل وتوجه رسالة إلى الفنانة ياسمين صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الناقدة مها متبولي رأيها في الفنانة ياسمين صبري الذي أثارت كثيرًا من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا،ولم يتوقف الأمر على ذلك حيث وجهت أيضًا الناقدة ماجدة خير الله لها انتقادات بعد تعليقات الفنانة ياسمين صبري العديدة عن البراندات وتصريحاتها مؤخرًا خلال حلقاتها مع الإعلامي عمرو أديب.

نقد مها متبولي للفنانة ياسمين صبري بعد إثارتها كثيرًا من الجدل وتصريحاتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي

الفنانة ياسمين صبري

علقت الناقدة مها متبولي على الفنانة ياسمين صبري مؤكدة أنها لاتجيد التمثيل وتحتاج إلي بذل الجهد والعمل على نفسها من أجل التألق والظهور فهي جيدة من أجل صناعة الإعلانات لكن التمثيل يحتاج للبراعة.

وتابعت مها متبولي حديثها قائلة: ياسمين صبري انتي ست جميلة جدا وفشارة جدا غلبتي أبو لمعة.

شريف مدكور وظهوره مؤخرا بردود تختلف عن منتقدي الفنانة عن ياسمين صبري

ظهر مؤخرًا الإعلامي شريف مدكور برأي مخالف لجميع منتقدي الفنانة ياسمين صبري وأعرب عن ذلك عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا: ياسمين صبري ست حلوة وذكية،وبتعرف تتكلم كويس وعندها شخصية، مش فاهم إيه مشكلة الناس معاها هو أي هجوم وخلاص؟!!

أحدث أعمال ياسمين صبري

مشاركة الفنانة ياسمين صبري في فيلم أبو النسب



تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم " أبو النسب "وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.



ويضم العمل باقة من الفنانين أبرزهم:الفنان محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي،ومحمد لطفي، والعمل الفني من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.