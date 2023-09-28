نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته بسبب التهاب رئوي.. آخر وعكة صحية تعرض لها مايكل جامبون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي ورحل عن عالمنا منذ ساعات السير مايكل جامبون، الذي اشتهر بدور البروفيسور ألباس دمبلدور في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد إصابته بالتهاب رئوي وذلك وفقًا لموقع pagesix.



وفاة السير مايكل جامبون

وأعلنت عائلة مايكل جامبون عن خبر وفاته في بيان قالت فيه: يشعرنا بحزن شديد عندما نعلن خسارة السير مايكل غامبون، الزوج والأب الحبيب، توفي مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرجوس على سريره، بسبب الالتهاب الرئوي.



آخر وعكة صحية لمايكل جامبون

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أعلنت فى وقت سابق أن الممثل البريطاني العالمي ونجم سلسلة "هاري بوتر"، مايكل جامبون، تم استبعاده من مسلسل كوميدي جديد بسبب الاشتباه في إصابته بمرض الزهايمر، خاصة بعد نسيانه كلمات دوره لأكثر من مرة.

وأوضحت الصحيفة إن مايكل جامبون، الذي عرف بتجسيده دور الساحر العجوز "دمبلدور" في سلسلة "هاري بوتر" كان يشارك في المسلسل الكوميدي "بريدرز"، المقرر عرضه العام المقبل، ولكن تم استبعاده على الرغم من أن الفحوصات كشفت عن عدم إصابته بالزهايمر، إلا أنه كان يحرص على استخدام سماعات أثناء التمثيل، وذلك لمساعدته في التواصل مع موجه أو ملقن في حال نسي كلماته.

وقبل 4 سنوات، كشف مايكل جامبون، عن أنه ينوي اعتزال التمثيل، لأنه لا يستطيع تذكر كلمات دوره.

من هو مايكل جامبون؟

السير مايكل غامبون هو ممثل بريطاني ولد في يوم 19 أكتوبر 1940 في آيرلندا، يعد مايكل واحد من أهم وأشهر الفنانين في المملكة المتحدة، وخاصة حياته الوظيفية التي امتدت لخمسة عقود تقريبا، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأدوار في المسرحية، التلفزيونية والأفلام.

تزوج جامبون من ميلر عام 1962 ولديهما ولد واحد، وجامبون ارتبط أيضًا بمصممة الديكور فيليبا هارت، التي كانت أصغر منه بـ 25 عامًا، وأنجب منها طفلين.

دوره في ألباس دمبلدور في سلسلة هاري بوتر جعله من الشخصيات المعروفة في عالم السينما. في عام 1990، كرمته الملكة إليزابيث الثانية بمنحه لقب «فارس الامبراطورية البريطانية»، ومنح لقب السير لمايكل جامبون.