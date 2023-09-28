جمال سليمان رئيس لجنة التحكيم للأفلام الطويلة في مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

القاهرة - محمد ابراهيم - ترأس الفنان جمال سليمان لجنة التحكيم للأفلام الطويلة ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

أعضاء اللجنة

حيث يتكون اللجنه من السيناريست عبد الرحيم كمال، فلونيا كوديللي، خوانما باجو، اولوا، مياليس جكيتسوج.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ماستر كلاس للتمثيل يقدمه الفنان السوري جمال سليمان بالدورة الـ 39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح الأمير أباظة رئيس المهرجان في بيان صحفي، أن الاتفاق على الماستر كلاس جاء أثناء لقاء جمعه بالفنان جمال سليمان في منزل المهندس أسامة الشيخ، حيث عرض عليه المشاركة في المهرجان بتقديم ماستر كلاس عن أدوات الممثل وهي الفكرة التي حظيت بموافقة الفنان الكبير ولاقت ترحيبًا كبيرًا ووعد بالمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة للمهرجان.

وكانت آخر أعمال الفنان جمال سليمان هو مسلسل «عملة نادرة»، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، وحقق نجاحا كبيرا، شارك في بطولة لمسلسل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: نيللي كريم، أحمد عيد، جمال سليمان، هشام عاشور، ندا موسى، فريدة سيف النصر، كمال أبو رية، جومانا مراد، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، محمد فهيم.. بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

تفاصيل المهرجان

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وأسيا وأوروبا.

جمال سليمان

وولد جمال سليمان الممثل السوري، في مدينة دمشق في عام 1959، وحصل على إجازة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وعلى درجة الماجيستير في الإخراج المسرحي بجامعة ليدز في عام 1988، وبعد عودته إلى سوريا بدأ التمثيل في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها صلاح الدين الأيوبي، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، التغريبة الفلسطينية، وبدأت رحلة جمال سليمان مع العمل في الدراما المصرية منذ أواسط العقد الأول من الألفية الثالثة عندما جسد شخصية مندور أبو الدهب من خلال مسلسل حدائق الشيطان في عام 2006، ومنذ ذلك الوقت أدى بطولة العديد من المسلسلات التليفزيونية المصرية، من أهمها قصة حب، الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، نقطة ضعف.