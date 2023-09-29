نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم الجندي تحتفل بخطوبتها على شاب خارج الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة الشابة مريم الجندي مؤخرًا بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني في وسط احتفال عائلي وتواجد الأصدقاء المقربين.

وقامت مريم الجندي بنشر مجموعة من الصور لها مع خطيبها شادي وصفي، وعلقت عليها قائلة: "إنت خلاص شطبت يا عالمي"، أما هو فنشر الصور وعلق كاتبًا: "في عالم ملىء بأشياء مؤقتة، أنتِ إحساس دائم"، وعلق على ضحكاتهما في الصور: "موزعين علينا نكت في الخطوبة".

مشاركة مريم الجندي في مسلسل بالطو

يشار إلى إنه كانت مريم الجندي قد شاركت في بطولة مسلسل بالطو وهو من إنتاجات watch it الأصلية، المسلسل من بطولة عصام عمر، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، سلافة غانم، محمود حافظ، محمود البزاوي، وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض ومن إخراج عمر المهندس.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب حديث التخرج يتم تكليفه بإدارة وحدة صحية في إحدى القرى وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية.

درست الفنانة مريم الجندي صحافة الوثائق المتعددة في الجامعة الأمريكية، وبدأت في التمثيل تحت إشراف المخرج خالد جلال، بعد أن انضمت إلى مركز الإبداع الفني تحت إشرافه، وكانت شاركت في دور طفلة في مسلسل الناس في كفر عسكر، الذي عرض في عام 2003، وتابعت مريم الجندي التمثيل كطفلة في مسلسل عم كريم أبو المفاهيم عام 2005.

أعمال مريم الجندي

ولعبت دور ماجدة في مسرحية سينما مصر، التي تعد أولى مشاركتها كفنانة في عمل فني لها، وبعد المسرحية اتجهت بشكل كبير إلى المسرح، حيث شاركت في أكثر من مسرحية وهي: مسرحية المحاكمة عام 2019، مسرحية الوصية 2020.

وتوقفت في عام 2020 بعد عرض مسرحية الوصية، عن الوقوف على خشبة المسرح، واتجهت إلى أدوار ثانوية في الأعمال الدرامية، وشاركت في أول عمل درامي لها وكان الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح، وتابعت مريم المشاركة في الأعمال الدرامية، ولكنها توقفت قليلًا، إذ شاركت في عمل سينمائي واحد بمشاركتها في فيلم وقفة رجالة بطولة الفنان ماجد الكدواني.

ولم تشارك في أي عمل سينمائي مرة أخرى، وعادت إلى تقديم أدوار متميزة في الأعمال الدرامية، ومنها: الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي، الجزء الثاني من مسلسل الحرامي، الآنسة فرح 3، كما شاركت في حلقة وحيدة من الملحمة الدرامية الاختيار 2، وحكايات جروب الماميز، وآخرها في مسلسل بالطو، وجسدت شخصية الدكتورة هاجر، حيث لمعت مريم الجندي بشكل كبير، بعد أداء هذا الدور، ونالت إعجاب الجمهور، وتصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض العمل.

ولا يعلم الكثير من الجمهور صلة القرابة التي تجمع الفنانة مريم الجندي مع الفنان محمود الجندي، وهي ابنته، وشقيقة المخرج والمؤلف الكبير أحمد الجندي، ولعبت دور سالي في مسلسله موضوع عائلي، ووصلت إلى قلوب الجماهير بشكل كبير، وتعد ابنة الراحلة ضحى حسن، زوجة الفنان محمود الجندي الأولى، التي أنجب منها ثلاث بنات، وولدًا وحيدًا، وهو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهم.