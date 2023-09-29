حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 29 سبتمبر 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.

ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

برج العذراء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

قد تواجه وضعًا ماليًا متقلبًا، لكن الأمور سوف تنقلب لصالحك. يُشار إلى الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة بعض الأنشطة الصحية بالنسبة للبعض. إن السمعة المرتفعة على الصعيد العملي أو الأكاديمي ستضعك في مكانة أعلى من البقية. سيثبت أقرباؤك وأحباؤك دعمهم وسيظلون متفائلين بشأن إنجازاتك. قد تكون في ذهنين بشأن الرحلة.

التركيز على الحب: سوف تتحقق قريبًا تطلعاتك الرومانسية في حفلة أو لقاء.

رقم الحظ: 17

اللون المحظوظ: أرجواني