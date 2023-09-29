تعرف على توقعات برج الحمل 29 أغسطس 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج.

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة "دوت الخليج" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

السمات التي يتميز بها أصحاب برج الحمل

ويعتبر مواليد برج الحمل من الشخصيات التي تتحلى بالشجاعة والقوة والطاقة الإيجابية، كما يتميز مولود الحمل بالطموح والإخلاص للأخرين.

مشاهير برج الحمل

الفنان عمر الشريف الفنان حسين فهمي الرسام العالمي ليوناردو دافنشي الشاعر السوري نزار قباني الفنان وليد توفيق.

توقعات برج الحمل يوم 29 سبتمبر 2023

على الصعيد المهني:

أنت تمتلك الثقة العالية بالنفس، ولا تؤجل عمل اليوم إلى يوم أخر، وكن أكثر حذرا حتى تنهى عملك بشكل مبكر، واستشر فى بعض أمورك أهل الثقة لتستمد منهم الخبرة.

على الصعيد العاطفي:

حاول أن تحتوى أعصابك وأنت تتحدث مع شريك الحياة، ولا تتجادل معه، على أتفه الأسباب، وكن عاقلا واعطى له مساحة للتنفس، مع احترامه وتقديره كما ينبغى.

على الصعيد الصحي:

عليك أن تمارس رياضة اليوجا لتستمد منه السلام النفسى والهدوء، مع شرب الماء بكثرة خلال ساعات اليوم، وتناول الطعام الصحى الذى يكون قليل الزيوت.