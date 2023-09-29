نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فريد يتعرض لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض الفنان القدير محمد فريد لوعكة صحية حيث نشرت نجلته ناهد محمد فريد عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشورًا طالبة الدعاء لوالدها قائلة: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

الفنان محمد فريد

آخر أعمال الفنان محمد فريد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير محمد فريد مسلسل " البركة" في عام ٢٠١٩ وبعد ذلك غاب عن الساحة الفنية.

أبطال مسلسل " بركة"

شارك في بطولة المسلسل الفنان عمرو سعد والفنانة هالة صدقي والفنانة هنادي مهني والفنان القدير كمال أبو راية والفنان القدير الراحل محمد حلاوة والفنان محمد لطفي والفنانة ميرهان حسين والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان الراحل مصطفى درويش والفنان القدير فتوح أحمد والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة القديرة إنعام سالوسة والعديد من الفنانين والفنانات.

