نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة 4 مسلسل "ألفريدو".. سارة تحاول تغادر منزل والدها وافتتاح مطعم فريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل الفريدو برن هاتف مازن بارسال صورة له لسارة مع فريد، ثم يذهب مازن لوالد سارة مكان عمله ليسأله عن سارة ثم يريه صور سارة مع فريد ويرسلها لوالدها ثم يتركه مازن ويغادر، ثم يعود والد سارة للمنزل ويذهب لغرفتها ويسألها عن الصور ويخبرها عن تلك الصور وأن مازن هو من أحضرها له ويتناقش معها والدها عن فريد وعن سبب تركه له لتخبره سارة عن تعبها بسبب اختياره له وإنه ا تريد أن تصبح حرة وستترك المنزل له.

فريد يقابل مريم متخصصة السوشيال ميديا

ثم يجلس فريد مع فتاة ليتحدث معها عن السوشيال ميديا، ثم تتصل به سارة ليخبرها بإنه جالس مع التي تساعده في السوشيال ميديا وتخبره بذهابها لهما، وتهاتف سارة حارس عقار ليبحث لها عن مكان لتفتح به عيادة خاصة لها ويخبرها بوجود عدة أماكن وتتفق معه عالمقابلة لمعاينتها.

ثم تصل سارة لمقابلة فريد ومريم متخصصة السوشيال ميديا ويعرفهن على بعضهما ويتحدثان سويًا، ثم تخرج ثريا ظنًا منها إنها ذاهبة للمدرسة مكان عملها، وتلحقها زينب قبل خروجها ثم تأخذها زينب وتغادر وتخبر فريد بإنها تأخذها للتمشية، وتتصل سارة بفريد ليخبرها بمكانه ويطلب منها مقابلته، وتقوم سارة بجمع أغراضها لترك منزل والدها ويتحدث معها والدها ويقنعها بالبقاء في المنزل وعدم المغادرة وتقتنع سارة، ثم تقوم زينب بتظبيط شعر ثريا وتنبهر به ثريا وتمدح في زينب ثم يرن جرس الباب وتكون صديقة ثريا ابتهال "عفاف رشاد" وتسألها زينب من هي لتدخل ابتهال وتحتضن ثريا وتتذكرها ثريا وتسعد لرؤيتها وظلتا تستعدان ذكرياتهما سويًا.

أشقاء فريد يجتمعون في منزل ثريا

ثم ذهبت سارة لفريد في منزل ثريا ويرن هاتف فريد برسالة من لورا جارته في إيطاليا وتراها سارة وتتشاجر معه ويخبرها فريد بإنها تحبه وتغار عليه سارة ويخبرها بإنه لا يحب غيرها، ثم يذهب مصطفى لفرح في منزلها ويتناقش معها ويخبرها بالذهاب لفريد في افتتاح مطعمه والمباركة له وتوافقه فرح، ويتصل فريد بزينب ليسألها عن ثريا وتخبره بتواجد أشقائه في المنزل ويغلق فريد الهاتف ليذهب للمنزل سريعًا ويخبره مصطفى بأنهم جاءوا لتهنئتوه على افتتاح مطعمه وتأخذه فرح على جانب تعتذر له عن ماحدث منها وتحتضنه، ويفتتح فريد المطعم بتواجد صديقتي ومريم لعمل دعايا على السوشيال ميديا وتصويرهم وهما يحضران الطعام، وتبدي مريم اعجابها بالطعام، ثم تذهب سارة للمطعم لفريد وتجد مريم ويمازحها فريد.

ثم يذهب صديق فريد لشقة ثريا وتفتح له زينب الباب ويتحدث معها، ثم يفتتح فريد مطعمه بتواجد سارة وأشقائه وثريا ومريم متخصصة السوشيال ميديا، ثم تعود سارة للمنزل وتهاتف فريد ثم تنزل لمقابلته ويذهبان لمنزل ثريا ويجلسان معها، ثم يرن جرس الباب ويذهب فريد لفتحه ليجده والد سارة وتنتهي الحلقة.