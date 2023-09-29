ماذا قال منذر رياحنة أثناء تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية؟ (صور)

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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان منذر رياحنة، عن سعادته بتكريمه بمهرجان الفضائيات العربية، حيث شارك جمهوره صورا له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه: "وسام شرف لي تكريمي بتصويت من جمهوري الغالي في هذا المهرجان الخاص.. حب الجمهور هو أكبر جائزة وحبهم لشخصية شوقي فتح الله في مسلسل جعفر العمدة يزيدني اصرارا كبيرا على المزيد من العمل وتقديم الافضل".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.

آخر أعمال منذر رياحنة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان منذر رياحنة فيلم" العميل صفر "، فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.



تعرف على أحداث فيلم" العميل صفر"

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.