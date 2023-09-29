مع عرض أولى حلقاته.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل "نصي التاني"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت الليلة أولى حلقات مسلسل نصي التاني من بطولة علي ربيع على منصة شاهد الرقمية ويبحث الجمهور عن موعد وقنوات عرض المسلسل وقصته، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة، والتي تتكون من 15 حلقة.



مواعيد عرض مسلسل نصي التاني

ويتم عرض مسلسل نصي التاني حلقتين في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً وذلك حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد، وطرحت البرومو التشويقي لمسلسل "نصي الثاني"، وأعلنت عن موعد عرض أولى حلقاته، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: المسلسل على وصول، نصي التاني.. ابتداءً من يوم 28 سبتمبر على شاهد، في الساعة الحادية عشر مساءً.



أحداث مسلسل "نصي التاني"

مسلسل نصي الثاني يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

ويسعى والدي الشاب الذي يلعب دورهما محمود البزاوي وسلوى عثمان في زواجه بشكل سريع، ليدخل في بعض الأزمات التي يتناولها المسلسل بشكل كوميدي.

ويدخل علي ربيع خلال المسلسل في قصة حب جديدة مع فتاة مختلفة، وتتناول وقصة الحب حلقتين من أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل "نصي التاني"

ومسلسل نصي التاني بطولة الفنان على ربيع، وفاء عامر، محمد محمود، سلوى عثمان، محمود البزاوي، رنا رئيس، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء، بسنت شوقي، إيمان السيد، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، وعدد آخر من نجوم الفن من ضيوف الشرف، ومن تأليف إياد صالح، ومن إخراج عمرو صلاح.



تفاصيل دور علي ربيع

وكان على ربيع قد كشف تفاصيل دوره في المسلسل وقال: "أقدم دور (نادي حمدي النادي) هو شاب بسيط، مالوش علاقة بالحب، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني".



وتابع: "نادي لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها. هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية، والعديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دورا رائعا.