‎"تي فيجن" تطلق الإعلان التشويقي لفيلم الحريفة

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت شركة تي فيجن طارق الجنايني الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحريفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وروج نور النبوي للفيلم إذ نشر البرومو عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مع تعليق: فيلم الحريفة قريبًا بجميع دور العرض!.

أبطال فيلم الحريفة

والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

أحداث فيلم الحريفة



‎وتدور أحداث فيلم الحريفة حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.







آخر أعمال نور النبوي

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان نور النبوي، مشاركته في مسلسل الأجهر، من بطولة عمرو سعد، إلى جانب كل من درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، محمود قابيل، سارة سلامة، أحمد صفوت، مصطفي أبو سريع وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

من هو طارق الجنايني؟

طارق الجنايني منتج مصري أنتج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية مثل مسلسل حكايات بنات والعهد بالإضافة إلى العديد من البرامج أشهرها النسخة العربية من البرنامج الترفيهي ساترداي نايت لايف، وبدأ دراسته في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى مصر لإستكمال دراسته في الجامعة الأمريكية، إستهل حياته المهنية مع طارق نور الذي إستفاد من خبرته كثيرًا، ثم بدأ عمله الخاص به ومنه قدم العديد من البرامج المتميزة والجديدة وكان من أشهرها (الشقة،والهرم،والتجربة، والبطل)، كما قدم مسلسل السيت كوم.