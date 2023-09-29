بعد منعه من الغناء بشكل نهائي.. كزبرة يدخل عالم التمثيل بفيلم "الحريفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر مؤدي المهرجانات كزبرة الإعلان التشويقي لفيلمه الأول "الحريفة" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر الإعلان التشويقي وعلق عليه قائلًا: "الإعلان التشويقي لفيلم الحريفة قريبًا في جميع دور العرض".

وأضاف قائلًا: "طبعا كل إلى بيتابعني من زمان عارف إني كان نفسي أمثل بس ربنا كان مأخر الوضوع عشان ليه حكمة في كده والحمدلله دلوقتي أقدر أقولكم إني وصلت لأول خطوة من حلمي الحقيقي وهي أول بطولة سينمائية ليا وعايز أشوف دعم اخواتي ليا، بالإشتراك مع نور النبوي وأحمد غزي، وأحمد حسام ميدو، وبيومي فؤاد،إنتاج طارق الجنايني، إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح".

منشور كزبرة

ما هي تفاصيل فيلم الحريفة؟

وتدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي اضطرته الظروف لأن يصبح فردًا منها.

فيلم الحريفة هو من بطولة الفنان نور النبوي، احمد غزي، عبدالرحمن محمد، كزبرة، خالد الذهبي ونور ايهاب وبيشارك في البطولة بيومي فؤاد وظهور خاص لأحمد حسام ميدو

والفيلم من إخراج رؤوف سيد وتأليف اياد صالح، ومن المقرر عرضه جميع دور العرض قريبًا.

من الإعلان التشويقي لفيلم الحريفة

ما هي تفاصيل منع كزبرة من الغناء نهائيًا ؟

وفي سياق آخر، قد تم منه مؤدي المهرجانات كزبرة من الغناء وذلك بعد طرحه أغنية "عليا الطلاق كله بيكدب" وقد تم سحب الترخيص منه بشكل نهائي وهذا بسبب نشره صورة العالم أحمد زويل في كليبه الأخير لأغنية "عليا الطلاق كله بيكدب"، وهذا قد اعتبره الجميع ونقيب المهن الموسيقية أنه به إساءة لمصر باكلمها.

كزبرة

ما هي كلمات أغنية عليا الطلاق كله بيكدب ؟

كلها بقى ليها اخصام

كلها بقى ليها اعداء

كلها مافيا وعصابات

كلها كلت الاجواء

عليا الطلاق كله بيكذب

عليا الطلاق شقلب واقلب

كيوت في سيكي ميكي بيندب

ابطال لكن فعلا سمسم

وانا انا جاي اسوقكم مانيوال

استنو اجيب الأول

البطة لابسه كاجول

وانا الصعب عندي بلسم

النشف عندي ملبن

السهل عندي اسهل

فالحلوه تبقى احلى

وانا احلى مني مفيش

جاي تاني انسى متلقيش

بتحبني ما بتحبنيش