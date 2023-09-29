محمد الحلو: "لما كنا بنشوف عسكرى فى أتوبيس كنا بنقوم وهو يقعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل الفنان محمد الحلو الأجواء أثناء حلوله ضيفا على برنامج “معكم منى الشاذلى”.

وقدم "الحلو" مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية، وكشف من خلال اللقاء عن ذكرياته في نصر حرب أكتوبر، وغيرها من الأمور.

وقال الفنان محمد الحلو: "ابن عمى كان طيار وقت الحرب، وكان وقتها عندى 18 سنة وكلنا رفعنا راسنا لفوق".



وتابع: "وقتها ماكنش عندى عربية وكنت بروح معهد الموسيقى بركب أتوبيس، فكنا لو لقينا عسكرى نقوم وهو يقعد".

وتألق كورال روح الشرق في غناء أغنية "بسم الله.. الله أكبر"، خلال فقرته الغنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة ON، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر.

آخر أعمال الفنان محمد الحلو

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد الحلو تتر مسلسل ضرب نار، والذي تصدر الترند، وحقق نجاحات واسعة في الوطن العربي.

