نيللي كريم: "الفن بالنسبالي مرض وصعب أسيبه"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت الفنانة نيللي كريم أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها خلال برنامج أسرار النجوم، حيث كشفت خلال اللقاء عن مشوارها الفني، وغيرها من الأمور.

وقالت:" أنا بحب شغلي وأحترمه، والفن بعتبره مرض من الأمراض مجرد ما تمتهني المهنة دي صعب تسيبيها".



وأضافت: "كنت بعلم نفسي بنفسي، ووقتها لم يكن مستوى السوشيال ميديا مثل الآن فكنت أنتظر معرفة رأي الجمهور بعد فترة من عرض الأعمال، وما زلت أتعلم في مسيرتي، ولا أعيش على نجاح عمل واحد ولكن أنظر إلى ما سأقدمه بعده".

وتابعت: "درست موسيقى وبيانو حينما كنت في روسيا، ثم درست الباليه وبعدها إخراج مسرح، ثم انتقلت للتمثيل بشكل تدريجي وبدأت بالفوازير المبنية على الاستعراضات، ثم عملت مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وجسدت دور طالبة في معهد الباليه بأكاديمية الفنون".

وقالت: "سأقدم عمل كوميدي مكون من 15حلقة، سأجسد فيه شخصية كوميدية اسمها فراولة خلال الأحداث".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"



المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم نيللي كريم،، أحمد عيد، كمال أبورية، چومانا مراد، فريدة سيف النصر، رمزي العدل، ندا موسى، جمال سليمان، محمد فهيم، هشام عاشور، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل

تعرف على أحداث مسلسل عملة نادرة

تدور أحداث المسلسل حول قصة صراع في قرية صعيدية تقليدية، بين عائة عبدالجبار بزعامة الفنان جمال سليمان، وعائلة أبوعصايا التي يمثلها الفنان كمال أبورية، وتخوص نيللي كريم معركة شرسة مع أهل زوجها المتوفى، رافضةً حرمانها من الميراث.