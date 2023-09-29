ملحن "ومعاك" لـ نداء شرارة يحتفل بتصدر الاغنية التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت الفنانة نداء شرارة أن تتصدر الترند في فترة زمنية قصيرة، من خلال أغنية "ومعاك"، حيث احتفل الشاعر عمرو الشاذلي بتصدر أغنية ومعاك الترند من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق قائلًا: "الحمد لله تريند رقم واحد، لأغنية ومعاك للفنانة نداء شرارة، والاغنية من كلمات أحمد العزب، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع هشام البنا".



وفورا ً من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور،وكانت من أبرز التعليقات الأغنية تحفة، برافو لفريق العمل، نداء شرارة فنانة موهوبة، ودايما متميزة، وغيرها من التعليقات.

ما هي كلمات أغنية" ومعاك "؟

وتأتي كلمات أغنية ومعاك كالآتي:بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

ما بين وياك وبين قبلك

في فرق كبير

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

يا ونسي وناسي في الدنيا

يا دخلة خير

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

ما بين وياك وبين قبلك

في فرق كبير

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

يا ونسي وناسي في الدنيا

يا دخلة خير

ومعاك

دي الدنيا رايقه وضحكالي

ويا رزق جالي واجمل غالي

نورت دنيتي بيك

نورت دنيتي بيك

ولولاك

ولا كان في حاجه تجبر خاطري

خليك قصادي علشان خاطري

خليني جمب عينيك

خليني جمبك عينيك

علَّقت قلبي في تأثيرك

مبقتش اعوز انا غيرك

وجنبك اي حاجه جمالها

زاد اضعاف

قصادك بنسى انا الدنيا

معاك ما بشوفش ناس تانيه

جمالك اصلو مش موجود

ولا هيتشاف

ومعاك

دي الدنيا رايقه وضحكالي

ويا رزق جالي واجمل غالي

نورت دنيتي بيك

نورت دنيتي بيك

ولولاك

ولا كان في حاجه تجبر خاطري

خليك قصادي علشان خاطري

خليني جمب عينيك

خليني جمبك عينيك

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

ما بين وياك وبين قبلك

في فرق كبير

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

يا ونسي وناسي في الدنيا

يا دخلة خير



بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

ما بين وياك وبين قبلك

في فرق كبير

بطير وانا لسا في مكاني

حياتي تلونت تاني

يا ونسي وناسي في الدنيا

يا دخلة خير