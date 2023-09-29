كارمن سليمان تتألق في مهرجان الفضائيات العربية بفستان جرئ.. تعرف على سعره الصادم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص المطربة كارمن سليمان علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وشاركت كارمن سليمان جمهورها صور جديد لها من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة كارمن سليمان

وظهرت كارمن وهي مرتدية فستان طويل باللون "الأحمر" تصميم نور عبد الله، يصل سعره إلى 29 ألف جنيه، وبه فتحه من منطقة الساق، ومكشوف من منطقة الصدر، ونسقت لها الإطلالة الاستايلست ياسمين قناوي، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها.

أغنية روقاني

ويذكر أن طرحت المطربة كارمن سليمان مؤخرا أغنيتها الجديدة بعنوان "روقاني" والتي حققت نجاحا كبيرا عبر صفحتها الشخصية موقع الفيدوهات الشهيرة "يوتيوب".

أغنية "روقاني" هي التعاون الأول مع الملحن عمرو مصطفى بعدما وعدها بتقيدم ألبوم بالكامل لها منذ 11 عاما، وكلمات مصطفى نصار وتوزيع ماهر الملاخ.

كلمات أغنية روقاني

وتقول كلمات الأغنية: "يا غالي يا غالي يا غالي عليا، بقالي ليالي هموت عليك، ده وأنا مكاني مليت عينيا، جيتلي ومجاش بعديك، حبيبي حبيبي حبيبي أنا حابة، أملي قلبي من عينيك، ناولني أبوس أيد اللي ربى، تسلم أيدينه عليك، الله الله عليك، روقاني، أنت السبب فيه".

يذكر أن آخر أعمال النجمة كارمن سليمان، طرحها لفيديو كليب إنت الأصيل عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، والمنصات الغنائية الرقمية، وكانت الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، ومن توزيع أماديو، وماستر ماهر صلاح