نيللي كريم: بحب أكون مخلصة لأي شخصية بقدمها.. ومش شرط نقدم 30 حلقة

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفه على برنامج "أسرار النجوم" التي تقدمها الإعلامية إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم.

وتحدثت نيللي كريم عن مسلسل "100 وش" قائلة: "وقت ما عملت بـ 100 وش كنت عايزة أقدم عمل كوميدي وحبيت أغير من الشكل، وكان نفسي بعده أكمل في الكوميديا، وأنا بحب أكون مخلصة لأي شخصية بقدمها، زي دوري في فاتن أمل حربي كان لازم أمحي نيللي كريم تمامًا وأقدم شخصية فاتن زي ما ظهرت، وهأقدم شخصية كوميدية اسمها فراولة وهو مسلسل كوميدي 15 حلقة".

نيللي كريم: مسلسلات الـ 30 حلقة بتكون مش جاهزة

أما عن رأيها في المسلسلات التي تتكون من 30 حلقة قائله: "مشكلتنا في المسلسلات اللي بتبقى 30 حلقة إنها تكون مش جاهزة، في ظل توقيت معين ولازم نسلم الحلقات وطبعا الشغل مش بيكون بنفس الكواليتي اللي بنتمناه، فتكون عملية مؤلمة جدا وبتضطري تشتغلي ساعات طويلة".

وأضافت حديثها قائله: "والأوقع حاليا يكونوا 15 حلقة مكتوبين كويس أوي وتعرضهم، والـ15 حلقة بتدي فرصة لناس كتيرة تشتغل، وشوفنا منى زكي السنة اللي فاتت قدموا عمل جيد جدا وكسر الدنيا ودا يثبت إنه مش شرط نقدم الـ30 حلقة".

أبطال مسلسل "بـ 100 وش"

مسلسل "بـ 100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

أحداث مسلسل “بـ 100 وش”

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش".