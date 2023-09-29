نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر فستانها يتخطى 100 ألف جنيه.. دنيا سمير غانم سندريلا في مهرجان الفضائيات (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة دنيا سمير غانم، علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وشاركت دنيا سمير غانم جمهورها صور جديد لها من حضور تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية عن مسلسلها الأخير "جت سليمة"، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة دنيا سمير غانم

وظهرت دنيا سمير غانم وهي مرتدية فستان بتصميم A-Line باللونين الأبيض والذهبي، من تصميم Edward Arsouni، ويصل سعره إلى 3645 دولار أي ما يعادل 113 ألف جنيه مصري، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكيات ناعما يتناسب مع جمالها.

أحداث مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، وتدور قصة "جت سليمة" في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

أبطال مسلسل جت سليمة

مسلسل "جت سليمة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية