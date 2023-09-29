نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "عامل عظمة" لـ فريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا ونجوم الوسط الفني بأغنية "عامل عظمة" للمطرب فريد، وانهالت الكثير من تعليقات الجمهور مشيدين بجمال وروعة الأغنية.

وكانت من أبرز التعليقات، الأغنية اسم على مسمى فعلا فوق العظمة، فريد خلينا ندمن ان نسمع الأغنية، دايما مكسر الدنيا، الف مليون مبروك للفريق العمل، وغيرها من التعليقات،



تفاصيل أغنية "عامل عظمة"

وتم طرح الأغنية من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،

و الأغنية من كلمات محمد شكرى، ألحان محمد سرور، توزيع هشام محمد ومن إنتاج فايب ميوزك آرابيا.

آخر أعمال فريد

والجدير بالذكر آخر أعمال فريد أغنية" بإمارة مين "، والتي حققت على مشاهدات مرتفعة، وتصدرت الترند فور نزولها،

وأغنية "نفس النهايات " من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق وميكس وماستر جورج يعقوب.



كلمات أغنية "نفس النهايات"



نفس النهايات عمالة تتعاد

ماضي بيتكرر قدامي وبيعيد نفسه

وكأن الجرح مافيش غيري اللي يحسه

نفس الموضوع قلبي الموجوع

ولا حاجة اتعلق بيها غير لازم يفارقها





