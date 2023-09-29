نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. محمد نور في ضيافة برنامج "on set" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المطرب محمد نور ضيفا على برنامج "on set" الذي تقدمه الإعلامية إنجي يحي، عبر شاشة "ON".

ويكشف محمد نور تفاصيل عن حياته الشخصية وأولاده وحبهم للفن، وعن أحدث أعماله الغنائية، بالإضافة إلي فيديو كليبه الجديد التي طرحه مؤخرا.

وفي نفس السياق، يستضيف البرنامج أيضًا في أحد فقراته مصمم الاكسسوارات الحاج عباس صابر الذي يتحدث عن كيفية العمل على اكسسوارات ديكورات الأعمال الفنية.

ويختم برنامج "on set" أسبوعيًا حلقته بترشيح عمل من اعمال watch it الأصلية ويرشح هذا الأسبوع مسلسل ألفريد

ويذكر أن برنامج "on set" يعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساءً وتقدمه الإعلامية إنجي يحيى.

ومن ناحية أخري، طرح محمد نور أغنيه "السهر للسهيرة"، عبر صفحته الشخصية موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"

أغنية السهر للسهيرة

أغنية "السهر للسهيرة" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

صُورت أغنية "السهر للسهيرة" في مصر تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وعكس الكليب أجواء السهر والإيقاعات الراقصة.

أخر أعمال محمد نور

ومن ناحية أخري، طرح محمد نور مؤخرا أغنية "رجعنا من تاني" التي حققت نجاحا كبيرا، حيث كانت الأغنية على طريقة فيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره داخل مصر وسط أجواء صيفية عكست مضمون الأغنية ونمطها الموسيقي

وكانت آخر أعمال محمد نور فيلم "الحب بتفاصيله"، والذى يعتبر عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.