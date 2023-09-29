نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببصمة عزيز الشافعي.. لطيفة تستعد لطرح "سحابة صيف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع الشاعر والملحن عزيز الشافعي روح الحماس لدى جمهوره، من خلال كشف البوستر الرسمي لأغنية "سحابة صيف" النجمة لطيفة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"Soon"



تفاصيل أغنية سحابة صيف



أغنية “سحابة صيف” من كلمات محمود سليمان والحان عزيز الشافعي وتوزيع محمد عادل.



وفورا من كشف بوستر الأغنية، انهالت تعليقات كثيرة من الجمهور منها عزيز الشافعي دايما مولعها، اكيد في عظمة في الطريق، الأغنية هتبقى عظمة قبل ما نسمعها، بليغ حمدي، لطيفة من النجوم الجميلة والصوت الذي ليس له مثيل، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال عزيز الشافعي



والجدير بالذكر آخر أعمال الملحن والشاعر عزيز الشافعي، أغنية "وش الصبح"، النجمة لمياء جمال، وتميزت لمياء بالصوت القوى، وأبدع عزيز الشافعي بكلماته وألحانه بطريقة السهل الممتنع، والأداء العبقري، والذي ينقلك إلى مكان آخر، وتم طرح الأغنية على منصات التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب الجماهير.

