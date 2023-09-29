نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد توفيق لـ "منى الشاذلي": أجي لمصر علي رموش عنيا.. ونصر أكتوبر فخر لكل العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الإعلامية مني الشاذلي حلقتها أمس الخميس الموافق 28 سبتمبر علي شاشة جديدة ON بخطاب أكثر من رائع للإحتفال بها والإحتفال بمرور 50 عاما علي إنتصار أكتوبر.

وقالت في بداية الحلقة: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وأضافت: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

برنامج معكم

وحرصت الإعلامية مني الشاذلي علي إستضافة المطرب وليد توفيق ليكون أول ضيوف برنامجها الجديد، عبر شاشة ON.

وليد توفيق: ده نصر لينا وفخر لكل العرب

وحضر وليد توفيق الإحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، وعلق قائلًا: "ده نصر لينا وفخر لكل العرب، وأنا أجى لمصر على رموش عينيا"، وقدم خلال الحلقة أغنية "يباركوك الحبايب"، وتفاعل معه الجمهور.

وفي نفس السياق، أبدع الفنان محمد الحلو في فقرتها الغنائية بالبرنامج ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، حيث بدأ الحفل بأغنية "يا بوى يا مصر"، كما غنى "أحلف بسماها وبترابها" للعندليب عبد الحليم حافظ".

أغنية أصحاب السعادة

ويذكر أن طرح النجم وليد توفيق، مؤخرًا أغنية "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

وجدير بالذكر أن حققت حفلة النجم وليد توفيق في مهرجان القلعة نجاحًا كبيرًا، وسط عدد حضور جماهيري ضخم وقد أعرب وليد عن سعادته بالتواجد في مصر ولقاء الجمهور المصري في القلعة الذي وصفها بالمكان الأثري العظيم.

وقال وليد توفيق عبر تصريحات تلفزيونية: "سعادتي لا توصف من كل قلبي صدقني لأن كورونا عندما ظهرت بعدتني عن حببتي مصر وشعب مصر، فكانت الحفلة دي بالنسبالي رجوع، واخترت أغنية للموسيقار الكبير فريد لطرش وهو غناها في مصر عندما ابتعد عنها فترة طويلة".

وأضاف حديثة قائلا: "فكنت أبحث في اليوتيوب بوست منذ سنة وسنتين وانت ياقلبي بتقول انا فين، فشعرت إن أنا داخلت الأغنية، فقدمتها في أول دخولي علي المسرح وغنيت سنة وسنتين".