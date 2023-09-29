تابسي بانو تعلن موعد طرح فيلم Dhak Dhak

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت النجمة تابسي بانو ملصق ترويجي جديد لفيلمها المنتظر Dhak Dhak، الذي يضم مجموعة من البطولات النسائية المميزة من بوليوود.

ووفق موقع انديا توداي، البوستر الترويجي اصطحب معه معلومات عن موعد بدأ انتاج الفيلم، مع كشف تابسي عن طرحه للعرض بتاريخ 13 اكتوبر من العام المقبل.

وسيضم الفيلم في بطولته، باتان باثاك، وديا ميرزا، وسانجانا سانغي.

فيلم Dhak Dhak

المرة الأولى مع "شارو"

وكانت قد تحدثت الممثلة الهندية الشابة تابسي بانو للمرة الأولى عن دورها المنتظر في الفيلم الجديد Dunki الذي تشارك في بطولته النجم الكبير شاه روخ خان للمرة الأولى.

هذا الحوار، نقل موقع انديا توداي، جانبا منه، وذكرت خلاله تابسي بانو بعض التفاصيل التي تكشف عن ملامح الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم.

تفاصيل خاصة

وفي حوارها قالت تابسي، أنها في غاية السعادة لمشاركتها لبطولة عمل سينمائية للمرة الأولى مع النجم شاه روخ خان.

وضمن أحداث الفيلم، ستجمع الشخصية التي تجسدها تابسي، علاقة عاطفية، بالشخصية التي يجسدها النجم شاه روخ خان، على أن يتولى مهمة إخراج الفيلم المخرج المخضرم Rajkumar Hirani.

وقالت تاسبي عن هذه التجربة، إنه ا ستمنح مشاهدي الفيلم نفحة من انارة القلب والعقل، مؤكدة على أنه عمل خاص للغاية، سيخاطب القلب والعقل معا في كل من سيشاهده.

وأوضحت إنه حين استقر شاه روخ خان على نص العمل، كان يبحث عن مشروع ايقوني، يشابه مشاريع ناجحة قدمها فنانين مثل عامر خان مثل فيلك pk.