نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايما ستون تعود للتليفزيون من جديد عبر مسلسل The Curse في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود النجمة الشابة الحاصلة على الاوسكار ايما ستون للمشاركة في عمل تليفزيوني جديد، تقوم الآن بالعمل على تصوير مشاهده سيكون أيضًا من انتاجها.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، الذي يشارك في انتاجه زوج اييما ستون "ديف مكاري"، وسيطرح للعرض بعنوان The Curse.

ايما ستون

احتفاء بمهرجان فينيسيا

وكان هناك احتفاء كبير بفيلم إيما ستون في مهرجان فينيسيا السينمائي، رغم تغيبها عن العرض الخاص للفيلم، لتضامنها مع حملة اضراب الممثلين في هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، العرض الخاص لفيلم ايما ستون الجديد Poor Things، حصل على مدة تصفيق استمرت لـ 8 ساعات من الجمهور الحاضر.

ويضم الفيلم في بطولته نجوم كبار من ضمنهم ويليم دافو ومرك رافلو، الذين تغيبو ايضا عن حضور عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا.

أفلام قادمة

وكان من ضمن الافلام التي عرضت بمهرجان فينيسيا ويطرح قريبا، فيلم مستوحى من قصة واقعية، هو فيلم "فيراري".

و الفيلم يعتبر أحدث عمل سينمائي، للممثل باتري ديمبسي، والذيي ستوحى من قصة حياة أسرة فيراري، وإينزو فيراري مؤسسة علامة السيارات الايطالية الشهيرة.

ويضم فيلم Ferrari مجموعة كبيرة من النجوم، من ضمنهم آدم درايفر مجسدا شخصية انزو فيراري، وباتريك ديمبسي الذي يجسد بييرو تاروفي.

وبينولوبي كروز في دور لورا فيراري، وهيو جاكمان، وشايلين وودلي في دور لينا لاردي، وجابريل ليون في دور ألفونسو دي بورتاجو.