نجم جيمس بوند يظهر بـ "لوك" جديد في حدث للمشاهير بنيويورك

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر نجم سلسلة أفلام جيمس بوند، الممثل البريطاني دنيال كريج، في لوك جديد، رفقة زوجته النجمة ريتشل ويز، خلال حضورهما لحدث Clooney Foundation For Justice.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور الثنائي للحدث، حيث ظهر كريج، بقصة شعر جديدة يظهر بها للمرة الأولى، في الحدث الذي شهد ايضا حضور مجموعة من كبار نجوم هوليوود منهم جورج كلوني.

إطلالة جديدة لدانيال كريج

تاريخ حافل

وشخصية جيمس بوند ظهرت في السينما عبر 6 عقود، وجسدها عدد من اهم الابطال في تاريخ السينما في بريطانيا.

كانت البداية مع النجم الراحل شون كونري، ابرز من جسد شخصية جيمس بوند على الإطلاق، وكان من بعده عدد من اهم الفنانين الذين جسدو هذه الشخصية، كان منهم النجم روجر مور، والنجم بريس بروزنان.

وطرح اول نسخة من افلام جيمس بوند كانت في عام 1962، وطرح بعنوان Dr. No من بطولة النجم الكبير شون كونري.

جيمس بوند القادم

وسبق أن ذكر دانيال كريج أنه سيتوقف عن تقديم شخصية جيمس بوند، وأن الفيلم الأخير الذي ظهر به، سيكون الأخير بالنسبة له في هذه الشخصية.

وتعمل الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند حاليا على ايجاد البديل لدانيال كريج، مع وجود مجممعة مختلفة من الاسماء المرشحة أكثر من غيرها من بين نجوم هوليوود الشباب والبارزين.

مرشحين لـ "جيمس بوند"

وحتى الآن، يأتي من ضمن الأسماء المرشحة لتجسيد شخصية جيمس بوند، يأتي النجم هنري كافيل الشهير بتجسيده لشخصية سوبرمان.

في حين أن الاسم الاقرب لتجسيد الشخصية، هو الفنان الشاب آرون تايلور، الذي تقول مصادر مقربة منه إنه خضع بالفعل لعدد من تجارب الأداء لشخصية جيمس بوند، وأن هذه التجارب للأداء لقيت استحسان صناع السلسلة.