تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب في الأردن



القاهرة - محمد ابراهيم -

يمتلك الهضبة عمرو دياب موهبة خطيرة ويتسلح بقدرات فنية هائلة، كما ويُدرك مكانته جيدًا ويثق بذاته إلى أبعد الحدود، والفنان الذي يثق بنفسه لا مكان للتأثير على نجاحه والتشويش على ما يُقدمه، اذ تكمن قوة الفنان بالثقة والعمل والإرادة والطموح، وجميعها صفات موجودة في عمرو دياب الإنسان والفنان.

ومن جانبه، رفع الهضبة عمرو دياب الحماس لجمهوره من خلال الاعلان عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام الليلة في الأردن،.ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره العربى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

آخر أعمال الهضبة



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية "والله أبدا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتصدرت الأغنية تريند.