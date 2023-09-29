فنان شهير يتعرض لوعكة صحية... تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار الفنان عنبة الجدل حول تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ونُقل على إثرها لأحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حيث شارك عنبة صورة له عبر ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليقا قال فيه:"ادعوا لعنبة بالشفاء.

عنبة يتألق في عصابة عظيمة



ومن جانبه، يستعد عنبة لطرح أحدث أعماله السينمائية فيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، كريم عفيفي، محمد ثروت.



آخر أعمال عنبة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عنبة مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، ولعب خلاله دور شاب يدعى بويكا، ويقوم بمساعدة يسرا وأبنائها بعد عودتهم لمصر من كندا، ويقع في حب ابنتها على مدار الأحداث وتلعب دورها الفنانة مايان السيد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور بالوطن العربي.