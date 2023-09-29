انت الان تتابع خبر كان بيمارس الفعل ده 4 مرات في اليوم وإذا رفضت ضربني.. نسرين طافش تخرج عن صمتها وتصعق الجميع .. وتكشف سبب طلاقها الخفي من شريف شرقاوي وتتحدث دون حياء عن علاقتها مع طليقها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الصحافية شربليتا، المعروفة بكشف فضائح المشاهير، عن السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة السورية نسرين طافش من زوجها السابق الدكتور شريف شرقاوي. وفي ردها على سؤال "لماذا انفصلت نسرين طافش؟"، صرحت شربليتا قائلة: "لأنه كان يعتدي عليها بشكل متكرر وكان يظهر سلوكًا عدوانيًا". وقد دعمت شربليتا ادعاءاتها بقصة طليقة نسرين طافش مع زوجها السابق شيرين بكير.

حيث أطلقت طليقة شريف شرقاوي رسائل استغاثة تتحدث عن "سوء معاملة طليقها"، وأكدت أنه تعدى عليها بالضرب.

وأضافت نسرين بكير أن زوجها السابق كان يعتدي عليها بعنف شديد أثناء رحلة خارجية لهما، حيث قام برمي ملابسها من الغرفة التي كانا يقيمان فيها، وصادر جواز سفرها وهاتفها.

واستمرت طليقة زوج نسرين طافش في الحديث، قائلة: "عندما علمت الشرطة بالأمر وسألته، لم يكن هناك سبب مقنع لحدوث هذه المشاكل".

وأضافت شيرين أنه ضربها بشكل متكرر بعد ذلك داخل منزلهما، قائلة: "ضربني في بطني ووجهي بالساعة حتى أغلقت عيني لأكثر من 21 يومًا. لم أكن أعرف كيف أطلب المساعدة لأنه كان ينزع مني هاتفي".