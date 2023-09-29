نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لفيلم Fair Play في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت نتفيلكس الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fair Play، من بطولة فيبي دينفور وألدين اهرنريك، استعدادا لطرحه للعرض عبر شبكة نتفليكس.

ونقل موقع "ديد لاين"، الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم، الذي يطرح قريبا بعد ما حققه من نجاح خلال عرضه للمرة الأولى في مهرجان "صندانس" السينمائي الدولي.

جديد أخبار نتفليكس

وتضع شبكة نتفليكس ضمن خطتها طرح نسخة حية من مسابقة مسلسل "لعبة الحبار"، قررت ان تقدمها على مجموع حلقات للعرض عبر شبكته الرقمية.

ووفق "ديد لاين" حددت نتفليكس، أن اسلوب طرح الحلقات سيكون بالتعاقب، ولن تطرح للعرض دفعة واحدة، كما هو الحال بالنسبة لعدد من الاعمال التليفزيونية الأخرى.

اللقطات التوشيقية

وكانت قد طرحت شركة نتفليكس اللقطات التشويقية الأولى للنسخة الواقعية من مسلسل لعبة الحبار، بعد إعلان شبكة البث الرقمي عن انتاجها لنسخة واقعية من المسلسل، في صورة برنامج تنافسي ينقل اللعبة المثيرة للجدل للعالم الواقعي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، نسخة البرنامج الواقعي من لعبة الحبار، أطلقتها نتفليكس في برنامج مسابقات باسم Squid Game: The Challenge، وستضم ما يصل لـ 456 مشارك من المتنافسين في هذه النسخة الواقعية المثيرة.