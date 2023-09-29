نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات مصطفى قمر ببرنامج تفاعلكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مصطفى قمر محركات بحث جوجل نظرا لظهوره الآخير ببرنامج تفاعلكم، على شاشة العربية،وكشف مصطفى عن رأيه في المهرجانات وغيرها من الأمور ويبرز الفجر الفني أبرز تصريحات برنامج تفاعلكم

وقال مصطفى قمر:" فيه أشياء خطأ بتتقال في الكلام.. حاجات ركيكة مثلا.. دا مش بحبه.. مزيكا متنفذة غلط وصوتها وحش مش بحبها.. ومش ممكن أغني مهرجانات".

وأضاف:" لو جاتلي الفرصة اعمل دويتو مع فنانة هعمل مع نانسي عجرم دمها خفيف أو إليسا، وأغنية عارف أنا عاملها لمراتي لأنها ربطتنا ببعض ".



وتابع:" احنا شرقيين فثقافتي وتربيتي لازم بنتي تتحط في المربع دا متخرجش منه،أنا مش زارع شعري ونفسي أعمل كدا ".

وأشار:" عمري ما ندمت على حاجات عملتها فنيا.. وفيلم أصحاب ولا بيزنس من أنجح أفلامي، فيه خلاف شخصي بيني وبين الناقد طارق الشناوي وربنا يسامحه".

وأكد:" كنت أتمنى أغنية أحلى حاجة فيكي لحماقي تكون ليا وتملي معاك، الزواج من فنان متعب لأنه بيبقى ليه مود مختلف عن باقي الناس".

آخر أعمال مصطفى قمر

والجدير بالذكر آخر أعمال مصطفى قمر فيلم أولاد حريم كريم الجزء الثاني، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

