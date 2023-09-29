تعرف على موعد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض

القاهرة - محمد ابراهيم - حكاية ريش أبيض بطولة الفنانة ماجد المصري، يشغل تساؤل عدد كبير من جماهير مسلسل حدث بالفعل ومنها عن موعد عرض المسلسل، وغيرها من الأمور.

موعد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض

وبدأ عرض حكاية ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل، يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 سبتمبر 2023، على منصة Jawwy.



تعرف على أحداث حكاية ريش أبيض



وتدور أحداث حكاية ريش أبيض على مدار 3 حلقات، ويلعب الفنان ماجد المصري دور دكتور يدعى راجح مظهر، وتكون زوجته هي الفنانة بسمة خلال الأحداث وتكون هي الممسكة بزمام الأمور في منزلهما، ولكن بعد نشوب العديد من الخلافات بينهما تتفاجئ بسمة بإعجاب زوجها بفتاة أخرى.

تعرف على أبطال حكاية ريش أبيض



حكاية ريش أبيض بطولة، ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف فادي النجار، إخراج هشام الرشيدي، وإنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

