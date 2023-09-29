كاظم الساهر يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في ألمانيا في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفلًا غنائيًا في ألمانيا الأول من أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه، والتي يتفاعل معها الجمهور، وشارك كاظم محبيه عبر حسابه على انستجرام فيديوهات من البروفات للحفل. ويأتي حفل كاظم الساهر في ألمانيا للجالية العربية، ضمن جولته الأوروبية، التي يقدمها القيصر في العديد من الدول الأوروبية.

ومن ناحية أخرى، تحدث الفنان كاظم الساهر، عن لقب القيصر بعد مرور ما يقرب الـ 25 عامًا، على إطلاق هذا اللقب عليه، حيث علق عليه خلال حفله في مهرجان قرطاج، وقال الساهر، فى لقاء تلفزيوني: "اللي سماني القيصر حرمني من اسم كاظم، وأنا بحب اسم كاظم اللي سمتهولي أمي، هذا اللقب هو تقدير كبير منكم، ولكن أنا بحب اسمي كاظم".

آخر حفلات كاظم الساهر

وأحيا الفنان كاظم الساهر مساء يوم الجمعة حفلًا غنائيًا بمدينة الدار البيضاء، وذلك من فعاليات تظاهرة "ليالي مومنت"، وكان أولى السهرات بالمغرب.

آخر أعمال كاظم الساهر

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر أغنية وطنية عراقية تحمل اسم "سوه"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونالت إعجاب الجمهور.



أغنية سوه من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، أما الكلمات الكردية فللشاعر أحمد محمد، تم تصويرها خلال 3 أيام في إسطنبول- تركيا على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج تيري فيرغاس، أما إنتاج الأغنية فهو لإحدى شركات الاتصالات العراقية.

كلمات أغنية سوه



وتقول كلمات الأغنية: سوه سوه سوه سوه محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه مثل النبض سوه مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند عالخط معاكم للأبد وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا نمشي سوه سوه نوصل سوه سوه حبكم لكل علة دوا

سوه سوه سوه سوه محلانا من نلتم سوه مثل النفس سوه

مثل النبض سوه مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند عالخط معاكم للأبد وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا نمشي سوه سوه نوصل سوه سوه حبكم لكل علة دوا

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند عالخط معاكم للأبد وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه حبكم لكل علة دوا

سوه سوه سوه سوه محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه مثل النبض سوه

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند عالخط معاكم للأبد وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه حبكم لكل علة دوا

