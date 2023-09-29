بالصور.. رضوى الشربينى تحتفل بعيد ميلادها ال ٤٢ على طريقتها الخاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى، بعيد ميلادها ال ٤٢، باحتفالية جمعتها مع أهلها وأصدقائها، والتى ظهرت خلالها بإطلالة كاجول أظهرت مدى جمالها وكأنها فتاة فى العشرينات من عمرها، واعتمدت الضفائر فى ستايل شعرها والذى أضفى عليها مزيدًا من الحيوية.

وحرصت "الشربينى"، على وجود بعضا من صور حلقاتها فى برنامجها الشهير "هى وبس"، عبر شاشة قناة CBC سفرة، والذى حققت خلاله نجاحًا جماهيريا كبيرا على مدار مواسم متعددة وبأفكار مختلفة كانت دائما الأقرب لكل فئات الجمهور، والذى تعتبرهم جزءًا أصيلا من نجاحها المهنى وما وصلت إليه خلال مسيرتها الإعلامية ببصمة قوية داخل كل بيت فى مصر والوطن العربى.

ووجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة لجمهورها الذى حرص على الاحتفال معها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة:" فعلا حب الناس نعمة وهدية من عند ربنا وأنتم كلكم أحلى هدية ليا، وكبرت فى السن صحيح بس هيفضل بالنسبة ليا رقم طول ما القلب والروح لسة شباب".

جدير بالذكر، أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامجها "هى وبس"، والذى يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة.