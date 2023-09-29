انت الان تتابع خبر جورجينا حبيبة كريستيانو تفجر خلاف كبير بين السعوديين والمغاربة..السبب صادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت جورجينا رودريغز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلاً واسعاً بين السعوديين والمغربيين بسبب العباءة التي ارتدتها في اليوم الوطني السعودي. نشرت جورجينا صورتها على حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث تتابعها أكثر من 51 مليون شخص حول العالم، وظهرت في الصورة وهي ترتدي عباءة خضراء خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93 في 23 سبتمبر من كل عام.

أثناءما أثنى النشطاء على إطلالتها العربية، اندلعت حرب كلامية بين نشطاء مغاربة وسعوديين بسبب ادعاء المغاربة بأن العباءة هي ملك لثقافتهم وتقاليدهم. وعلق بعضهم بصورة علم المغرب، معتبرين أن العباءة هي مغربية الأصل. وطالب آخرون جورجينا بذكر أصل اللباس الذي يعرفونه باسم "السفيفة المغربية" والتي تشتهر بصناعتها في مدينة صفرو المغربية.

عبّرت ناشطات سعوديات عن استغرابهن من "السرقة المغربية" لتراث الشعوب، وخاصة الجزائري، وأكدن أن ما ارتدته جورجينا هو عباءة عربية مستوحاة من البشت الحساوي، والذي يُعتبر جزءاً من تراث منطقة الخليج ويُصنع منذ آلاف السنين.

وأشار البعض إلى أن التشابه في الثقافات بين البلدان العربية أمر طبيعي، خاصة مع التأثيرات العربية التي انتشرت من شبه الجزيرة العربية نحو شمال أفريقيا والمغرب.

يجدر بالذكر أن جورجينا رودريغز احتفلت مع السعوديين بيومهم الوطني من خلال ارتداء العباءة وحرق البخور وتناول القهوة العربية.