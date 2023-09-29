سحابة صيف.. لطيفة تعلن عن أجدد أغانيها في نهاية صيف 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة لطيفة عن أجدد أغاني الصيف لعام 2023 حيث أنها طرحت عدة أغاني متنوعة خلال الفترة الماضية، والتي تحمل اسم سحابة صيف والتي من المقرر أن تختتم بها أغانيها لفصل الصيف، وهي من كلمات محمود سليمان، ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع أحمد عادل، على أن تطرحها على قناتها الرسمية عبر موقع اليوتيوب والمنصات الموسيقية خلال أيام.

ألبوم لطيفة 2023

ومن جانبه، يعد ألبوم لطيفة 2023 أجدد ألبوماتها لهذا العام، وكانت أول أغانيه تحمل اسم طب أهو وهي من كلمات عصام شعبان، ألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، كما طرحت أيضًا منه أغنية من بلدي وهي من ألحان خالد فتوح، كلمات كريم حكيم، وأغنية مون آمور وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي، وقدمتها بطريقة الفيديو كليب في جنوب فرنسا بمدينة موناكو، وأغنية ناس كتير وهي من كلمات كريم حكيم، ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني.



لطيفة تتحدث عن فيلم سكوت هنصور

حلت الفنانة لطيفة ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" احتفالًا بعيد الأضحى المبارك في ثالث أيامه، وتحدثت خلال البرنامج عن طفولتها وعن بداياتها بالإضافة إلى ذكرياتها مع ألبوماتها القديمة، بالإضافة إلى محاولتها لاستعادة الذكريات وعن أزمتها مع إليسا التي ستتحدث عنها الجزء القادم وعن كواليس مشاهدها في فيلم "سكوت هنصور" فكشفت عن مفاجأة وإنه ا كادت ان تنسحب من الفيلم بسبب طلب مشهد جريئ منها فقالت: "اتطلب مني مشهد جريئ في سكوت هنصور ولكن مرضتش لإنه مكنش مكتوب في السيناريو وخرجت من مكان التصوير وقعد استاذ خالد يوسف يتكلم معايا، وكان اول تصوير الفيلم خالص ساعتها قولتلهم خدوا الاغاني هديه بس مش هتكلم واستاذ يوسف زعل وقال فركش وجالي مكان التصوير إلى انا فيه وقالي انا عملت كده ليه عشان شايف فيكي فنانه مشوفتهاش من سنوات".



وتابعت: "ولكن برضه رفضت في الاخر المشهد وساعتها وقف معايا الفنان احمد وفيق وقولت ان مش متفقه على قبلات وبعدها اتصور الفيلم عادي واتعرض وماما كانت فرحانه بيا أو ي وقالتلي الحمد الله انك معمتليش حاجه من بتوع السينما".

ذكريات الماضي خلال الحلقة

واستعادت لطيفة ذكريات الماضي خلال الحلقة فـ ظهرت لطيفة في الفقرة الثانية من الحلقة مرتدية بدلة كانت سبق وأن ارتدتها في كليب "بحب في غرامك" والذي تم عرضه عام 199، وفي فقرة أخرى، ظهرت لطيفة وهي ترتدي فستان أصفر اللون، كانت ظهرت به في أغنية "المصري"، في فيلم "سكوت هنصور"، الذي تم عرضه عام 2001 وكانت هذة الفقرات بمثابة مفاجأة قوية من مفاجآت الحلقة والذي نالت على استحسان الجمهور.

خلال الحلقة قامت بـ غناء عدد من الأغاني الشهيرة لديها، من ضمنها، ياسيدي وصي علينا، وارقص الليلة دي وغني، وحبيبو، وبالعربي، وياسيدي مسي، وتار تار، وأحلى حاجه فيا، وبالعربي، ومربوحة، وراضيين، وهنعيشها مرة واحدة

لطيفة تتحدث عن طفولتها

تحدثت لطيفة عن طفولتها وقالت: "طفولتي كانت عادية ومن عائلة متوسطة كنت أعشق الفن، وأخويا كان بيمثل وأنا كنت بغني، ده أنا كمان كنت ضمن فريق الكورال الأطفال في الإذاعة والتلفزيون في تونس، وكنت مشتركة في الفريق المسرحي بالمدرسة، وكمان نشأت في عائلة مترابطة حريصة على التجمع بشكل أسبوعي ليتشارك أطفال العائلة مع بعضهما بالغناء والرقص والتمثيل والإلقاء".

