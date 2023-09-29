أشرف عبد الباقي يواصل تصوير مشاهده في "جولة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أشرف عبد الباقي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "جولة أخيرة" بالمشاركة مع الفنان أحمد السقا، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة عبر إحدى المنصات الإلكترونية وهي منصة أمازون العالمية، ليكون السقا أول ممثل مصري وعربي يُعرض له مسلسل مصري على منصة أمازون.



وروج أشرف عبد الباقي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حيث شارك جمهوره صور من كواليس المسلسل برفقة أحمد السقا، وعلق قائلًا:" انتظرونا قريبًا إن شاء الله مسلسل "جولة أخيرة" مع صاحبي الجدع جدًا".



أبطال مسلسل جولة أخيرة



"جولة أخيرة" يضم نخبة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، سحر رامي، علي صبحي، رشدي الشامي، أشرف عبد الباقي، حنان سليمان، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي"، كما تظهر الفنانة حنان مطاوع ضيفة شرف خلال أحداث المسلسل، وهو من تأليف محمد ندا وشارك محمد الشخيبي في السيناريو، وتحت قيادة المخرج مريم أحمدي.



قصة مسلسل جولة أخيرة



مسلسل "جولة أخيرة" تدور أحداثه حول شخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب، ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.