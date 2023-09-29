نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات ختام مهرجان "ملتقي أولادنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت منذ قليل فعاليات ختام مهرجان "ملتقي أولادنا" بحضور الفنان حمزة العيلي والفنان محمد عادل والفنانة القديرة صفاء أبو السعود ومن المقرر أن تأتي الفنانة شيري عادل.

جوائز ختام مهرجان " ملتقي أولادنا"

و قدمت عدة جوائز وتكربفي ختام مهرجان " ملتقي أولادنا" والتي قامت بتكريهم الفنانة صفاء أبو السعود وكانت هذه الجوائز أبرزهم" جائزة عمار الشريعي لمينا من مصر وديفيد وزمباووي، والغناء وجنا خالد من مصر وأمل شنعنان من تونس، داينا وهيبة من روسيا، لجنة التحكيم الخاصة لمركز ميدال يتسلمها غادة أنور، غيرهم "

ختام مهرجان ملتقي أولادنا لذوي الهمم

ملتقي أولادنا يجمع بين البلدان المختلفة

و من جانب آخر جمع ملتقي أولادنا لذوي الهمم بين بلدان العالم أبرزهم " روسيا، تونس، المغرب وغيرهم من البلدان العربية والأوروبية.