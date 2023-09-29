انت الان تتابع خبر فضحية ثن العيار الثقيل للفنانة شاكيرا بعد ان تم حبسها والتهمة امر مخجل ومخزي بحق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قام مدعٍ عام إسباني برفع دعوى ثانية ضد النجمة الكولومبية شاكيرا، متهمًا إياها بالاحتيال على الدولة والتهرب من دفع الضرائب. وتصل قيمة الضرائب المتهمة بها شاكيرا إلى 6.6 مليون يورو أو ما يعادل 7 ملايين دولار، وذلك عام 2018.

تأتي هذه الدعوى بعد الدعوى الأولى التي اتهمت شاكيرا بالتهرب من دفع حوالي 15 مليون دولار للضرائب.

وأفاد المدعي العام في القضية الجديدة أن شاكيرا لم تعلن عن أرباحها التي كانت قدرها 12.5 مليون دولار عام 2018. وقد حصلت شاكيرا على هذه الأرباح كدفعة مقدمة لجولة عالمية قامت بها، بالإضافة إلى أمور أخرى.

يعتبر ممثلو الادعاء أن شاكيرا كانت تقيم في إسبانيا مع حبيبها السابق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه وأطفالهما، وبالتالي فإنها ملزمة بدفع الضرائب على جميع الإيرادات التي حصلت عليها في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن المكان الذي حققت فيه تلك الإيرادات.

كانت شاكيرا قد شنت هجومًا قويًا على سلطات الضرائب في إسبانيا العام الماضي، وأصدرت بيانًا ادعت فيه أنها تتعرض للاضطهاد. واتهمت وزارة الخزانة الإسبانية باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية.

وأصرت شاكيرا على أنها لن تعقد أي صفقات وستواجه المحاكمة. كما أشارت إلى أنها شعرت بأن سلطات الضرائب الإسبانية كانت تتلاعب بحقوقها الأساسية وتحاول الإضرار بسمعتها التي اكتسبتها بجهودها الشخصية.

في رسالة شخصية وجهتها كجزء من تصريحها المعتمد، أعربت عن استيائها من سلوك السلطات الضريبية وعدم احترامها اليقين القانوني الذي يجب أن يكون مضمونًا لأي دافع ضرائب. وأكدت أن هذا الأمر غير مقبول وأنه ينتهك حقوقها الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن السلطات الضريبية تسعى للإضرار بسمعتها التي اكتسبتها عبر سنوات عديدة من العمل المخلص والمتفاني.