بمناسبة عيد ميلادها.. أزمات في حياة رضوى الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت اليوم الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ42، إحتفلت اليوم الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ 42، وشاركت رضوى الشربيني جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال واعتمدت على الضفائر في شعرها، كما حرصت على وضع صور من حلقاتها في برنامجها "هي وبس".

وكتبت رضوى الشربيني معلقة: “النهاردة أنا تميت ٤٢ سنة وعايزة أشكر أهلي وأصحابي وكل الناس اللي افتكرتني وعيدت عليا في عيد ميلادي”.

وأضافت: “فعلًا حب الناس نعمة وهدية من عند ربنا وأنتم كلكم أحلى هدية ليا وكبرت في السن صحيح بس هيفضل بالنسبة مجرد رقم طول ما القلب والروح لسه شباب”.

أزمات رضوى الشربيني



إحالة رضوى الشربيني للتحقيق

كانت قناة CBC سفرة للتحقيق بسبب منشورها المثير للجدل وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.

أصدرت قناة CBC سفرة بيانًا جاء نصه كالتالي: تعلن إدارة قناة cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني شاركت منشورا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟!

أزمة رضوى الشربيني مع غير المحجبات.

وتم في وقت سابق إحالة رضوى الشربيني في وقت سابق إلى التحقيق بعد أن تلقى شكاوى عدة بسبب تصريحها في حق غير المحجبات عبر برنامجها هي وبس، وقال صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى للإعلام ورئيس لجنة الشكاوى إنه سيتم استدعاء رضوى الشربيني للتحقيق معها في الشكاوى التي جاءت في حقها.

وكانت وجهت رضوى الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب عبر برنامجها هي وبس قائلة:«كل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها.. اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة».

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: «أنتي أحسن عند ربنا مننا كلنا»، وانهالت العديد من الانتقادات على تصريح رضوى الشربيني إذ أكد الكثيرون أن تصريحها لا يخلق سوى مزيد من العنف ضد المرأة ويشجع المتحرشون على التحرش بغير المحجبات.

وكانت تداول مستخدمي الفيسبوك صورة لرضوي الشربيني أثارت الجدل كبيرا مع الإعلامية ياسمين عز، وكانت الصورة تجمع بين ياسمين عز ورضوي الشربيني بالحجاب بنفس وضعية التصوير، وكانت الصورة للإعلامية رضوي الشربيني من حلقات سابقة ومن أعوام ماضية وهي تعلن عن أنواع الحجاب ولفاتها، وانتشرت الصورة بعد أن أثارت ياسمين عز الجدل بعد ارتدائها الحجاب علي الهواء وانهالت التعليقات علي الصورة وكانت أبرزها الفرق كبير وآخرون الاتنين حلوين.

و في نفس السياق قد لاحظنا في الفترة الأخيرة إرسال كل منهما رسائل للأخرى بطريقة غير مباشرة، وبدأت الحرب عندما انقسم الجمهور المصري والعربي بينهما بين مؤيد ومعارض لآرائهما، حيث تبنت الشربيني فكرة مناصرة الرجل منذ سنوات، بينما ظهرت مؤخرًا ياسمين عز الوجه والفكر المضاد لأفكار الشربيني مناصرةً الرجل على المرأة وحيث تنشر إحداهما وترد الأخرى بعدها بدقائق، وحولتا مواقع التواصل الاجتماعي لساحة خلافات بينهما، إرسال كل منهما رسائل للأخرى بطريقة غير مباشرة، وبدأت الحرب عندما انقسم الجمهور المصري والعربي بينهما بين مؤيد ومعارض.

ووجهت ياسمين عز رسالة شديدة اللهجة لشخصية مجهولة لم تذكر اسمها، ولكن الجمهور توقع أن الحديث موجه إلى رضوى الشربيني، وبعدها بدقائق ردت الأخيرة بنشرها رسالة لـ شخص غير مجهول وتوقع الجمهور مرة أخرى أن حديثها يعتبر ردًا على ياسمين عز، إذ أكدت ياسمين عز في البداية أنها لا تسعى لخراب البيوت، كما يفعل البعض، كما أنها يمكنها أن تدعس أي فرد من أجل الرجل أو الفرعون الصغير الكبير كما تطلق عليه.

وعلقت رضوي قائلة: بحب أوى الست اللي اتربت على الأصول، والرقي في التعامل وعندها فن الرد، الست اللي ليها كيان وكرامة تتحدث بشكل لائق ولا تتصرف أو تتكلم كعبدة أو مملوكة، الست اللي بتقف جنب أي حد مظلوم، من غير ما يفرق معاها أي حد.

لترد ياسمين عز قائلة، بحب أوي الدعسوقة، التي لا تتصرف كـ عبدة أو مملوكة، على الأقل كان ليهم سعر في سوق عكاظ، بل تتصرف برخص كـ خرابة بيوت أو ببلاش كـ خطافة أزواج في السن، و بحب أوي المسترجلة، اللي على راسها بطحة وعايزة تستخدم كلمة مظلوم كصفة، في حين أن استخدامها وإعرابها، كـ اسم أحلى وأوقع، تقل الاسم بيخوف، بكرة الحصة الجاية عندنا مجموعة من الأسماء هنعرفها، كلنا مع بعض، غدًا قصائد شتوية وجرائد.

وفي سياق آخر كانت بداية الأزمة بينهم عندما قامت رضوي الشربيني بالرد على احد المتابعين عبر موقع التغريدات المصغر "تويتر" عندما نسب إحدى تصريحات ياسمين عز لرضوي الشربيني.

وجاء رد رضوى بشكل عنيف مما دفع ياسمين عز للخروج والرد عليها بشكل صريح عبر حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتعتبر ليست المرة الأولى التي تحدث مثل هذه المشادات بينهم، أو تعرض ياسمين للهجوم من احدهم بسبب تصريحاتها.

وجاء رد رضوى الشربيني قائلة: "وانا اقول الكلام دا ليه، أنا ست عندها كرامة، كلام العبيد دا مش بتاعي".

ليكون رد ياسمين: "ويحك يا دعسوقة، كرامة ايه يا ام كرامة بلاستيك اطرافها مطاط،،تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة.

وأضافت:" دة انا مش بس ادوس على الفساتين الماركات ده انا ادوس علي اي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير،،بعمل دة فالحياة العادية وبقوله في العلن".

واختتم قائلة: "بقولك يا خرابة البيوت العمرانة،جربي حطي اسمي تاني في تلميحات أو تلقيحات، علشان هنتفرج كلنا وقتها انا هدوس علي ايه تاني غير الماركات، واهو بالمرة نحكي الحكايات، ونسلي الناس في الإجازات".