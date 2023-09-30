من خلال حفل "الأساتذة 2" مدحت صالح يدعم طفلين ويشيد بهما

القاهرة - محمد ابراهيم - قدم النجم مدحت صالح، خلال حفل "الأساتذة 2" طفلين على خشبة مسرح النافورة وهما مهدي الذي قدم أغنية "يا صلاة الزين" ولوجين التي قدمت أغنية "يا تمر حنة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث أشاد بهما وتوقع لهما مستقبلا كبيرا فى الغناء.

مدحت صالح يبدأ حفل الأساتذة

وبدأ النجم مدحت صالح حفل الأساتذة 2 بأغنية يا أهل المحبة لمحمد عبد المطلب، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ويقام الحفل على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ويأتى الحفل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال مدحت صالح

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح هي أغنية "حمايا العزيز" التي طرحها منذ أسبوع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقترب نسب مشاهداتها إلى 500 ألف مشاهدة.

مدحت صالح

كلمات أغنية حمايا العزيز

أغنية "حمايا العزيز" للفنان مدحت صالح من كلمات وألحان محمد الحلفاوي.

حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا

وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان

دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان

أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا



وشكرا وألف شكرا وألف شكر للي ربى واللي صان

شكرا وألف شكرا وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا وحبيبي وجد الولاد

مهو إنت البداية يا أصل الحكاية هنا

وكل لما أشوفك هعيدلك وأقول

دي نعمه ف حياتي دي بنت الأصول

أصيلة ووفيه دي فرحت عنية أنا

وشكرا وألف شكرا وألف شكر للي ربى واللي صان

شكرا وألف شكرا وألف شكر للي كان بر الأمان

حمايا العزيز الف شكر وسلام

لأجمل هديه وأجمل غرام

لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا.