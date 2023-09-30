انت الان تتابع خبر القضاء الكويتي يصدم الجميع وينشر مقطع فيديو للفاشينستا فاطمة المؤمن أثناء كلامها مع القاضي من خلف القضبان ... وما قاله لها جعلها تنهار من البكاء!..."اتفرج " والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن منصات التواصل الاجتماعي بعد أزمتها الأخيرة التي تسببت فيها بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بحادث سير مروع عرف إعلامياً بحادث الفاشينستا.

وقضت محكمة الجنح بالكويت، باستمرار حبس المتهمة مع توجيه عشر تهم إليها وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. بحسب حساب المجلس على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وأوضح المحامي الكويتي مشاري الطويل محامي دفاع المصاب يوسف المطيري في حادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن تفاصيل مثيرة عن أول جلسة محاكمة.

محاكمة فاطمة المؤمن

وذكر مشاري عن محاكمة الفاشينستا: "حضرنا اليوم ممثلين عن المصاب يوسف المطيري في حادثة الفاشينستا. وادعينا مدنيا بالتعويض المؤقت 5001 وطلبنا من المحكمة أجلا لسداد الرسم ولتصوير الملف".

ونوه الطويل إلى أن المحكمة واجهت المتهمة بالعديد من التهم أهمها تجاوز إشارة حمراء والقيادة بحالة سكر والسرعة فوق المحددة.

وصرح المحامي الكويتي بأن كل ما تم تداوله الأيام الماضية لإثارة الرأي العام ومحاولة توجيهه بأي شكل من الأشكال هو مجرد شائعات وادعاءات تعليقا على الشائعات المتداولة بشأن القضية.

تهم فاطمة المؤمن

تم توجيه عديد التهم للفاشنتيستا الكويتية

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في الكويت أن ملف القضية لم يتسرب أو يتم تداوله في الأيام الماضية وأن أي شائعات تهدف إلى توجيه الرأي العام.

وقد أدعت شقيقة المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاطمة المؤمن، المحامية مريم المؤمن، أن القضية لا تحتوي على أي مخدرات، سواء في التعاطي أو الحيازة.

وتواجه فاطمة المؤمن، المعروفة بفاشينستا الكويتية، عدة تهم من قبل الأجهزة الأمنية في الكويت، بما في ذلك القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وتشمل التهم أيضًا قيادة المركبة برعونة، قيادة المركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة المركبة بدون ترخيص، وإلحاق ضرر بممتلكات الآخرين والممتلكات العامة.